Live Diretta Como-Napoli, pre-partita: azzurri arrivati al Sinigaglia, attesa per le formazioni

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Il Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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16.29 - Il pullman del Napoli arriva allo stadio Sinigaglia.

16.14 - Cancelli aperti al Sinigaglia, i tifosi incominciano ad entrare nell'impianto comasco.

14.00 - Cesc Fabregas e Antonio Conte hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida delle ore 18 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Restavano alcune incertezze sia in casa Como, legate soprattutto alle condizioni di Nico Paz, sia tra gli azzurri, dove era aperto il ballottaggio difensivo tra Sam Beukema e Mathías Olivera. Di seguito le ultime sulle formazioni, riportate dalla redazione di Sky Sport.

Como, modulo confermato

Il Como si affiderà ancora al 4-2-3-1, sistema ormai consolidato durante la stagione. Davanti a Jean Butez agirà una linea difensiva composta da Smolcic, Ramos, Carlos e Valle. In mediana spazio alla coppia formata da Da Cunha e Perrone. Sulla trequarti, confermato Nico Paz, che supporterà l’unica punta Anastasios Douvikas. Ai suoi lati agiranno Baturina e Diao. In attacco, il greco ha avuto la meglio sulle alternative, tra cui Álvaro Morata, inizialmente considerato anche per un possibile ruolo da falso nueve.

Napoli, una sola novità

Il Napoli conferma il 3-4-2-1 visto nell’ultima uscita, con un solo cambiamento rispetto alla vittoria contro la Cremonese. Davanti a Vanja Milinković-Savić, la difesa sarà composta da Buongiorno, Rrahmani e Sam Beukema, che ha vinto il ballottaggio con Olivera. A centrocampo resta fuori André-Frank Zambo Anguissa: al suo posto agiranno McTominay e Lobotka, con Politano e Gutierrez sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio alla qualità di Alisson Becker e Kevin De Bruyne, chiamati a supportare l’unica punta Rasmus Højlund.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte

Come arriva il Napoli - Momentaneamente a +2 sul Milan dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, risultato che ha rilanciato le ambizioni di classifica e ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Tra le fila degli azzurri si va verso la conferma del 3-4-2-1 già visto all'opera contro i grigiorossi, ma con la novità del rientro in panchina di Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra che è ai box dal 31 gennaio scorso. Antonio Conte ritrova il suo capitano verso la conquista dell'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Come arriva il Como - Fabregas è anch'egli reduce dalla vittoria, si trova a soli tre punti dalla Juventus e non molla la zona Champions. In casa lariana è rientrato l'allarme per Nico Paz: il talento argentino aveva subito un brutto colpo alla testa contro il Genoa, tanto da finire in ospedale, ma gli accertamenti hanno escluso problematiche. Il numero 10 del Como sarà quindi a disposizione per la sfida del Maradona.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte potrebbe confermare in blocco l'undici che ha dato spettacolo con la Cremonese; inoltre, va verso la convocazione il capitano Di Lorenzo. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Olivera stavolta sfavorito su Beukema nel trio difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. In mediana fiducia al duo McTominay-Lobotka, mentre agiranno sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in pole su Spinazzola. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e Alisson Santos i quali giocheranno in supporto del centravanti Hojlund.

Le ultime sul Como - Cesc Fabregas è orientato a confermare la formazione dell'ultima settimana, anche se dal tecnico spagnolo possono sempre arrivare delle sorprese. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 con Butez in porta, Diego Carlos-Ramon la coppia centrale con Smolcic (in pole su Van der Brempt) e Valle sulle corsie di difesa. Perrone è il padrone della cabina di regia, al suo fianco Da Cunha, mentre sulla trequarti c'è la qualità di Nico Paz, Diao e Baturina; allarme rientrato per il 10 argenyino. A fare da riferimento centrale in attacco sarà Douvikas, secondo miglior marcatore del campionato.

Il Napoli farà visita al Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 2 maggio alle ore 18, alla quartultima uscita stagionale azzurra. Cinque nelle prossime quattro partite i punti necessari agli uomini di Antonio Conte per raggiungere matematicamente il traguardo Champions, mentre ne serviranno almeno il doppio per avere la certezza di spuntarla nel testa a testa col Milan per il secondo posto in classifica. Dal canto suo, la formazione di Cesc Fabregas non è avversario comodo: i lariani sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa utile ad alimentare ancora le chance europee, con la Juventus distante soltanto tre lunghezze.

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