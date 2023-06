Complimenti, ma si riparte tutti da zero: Garcia è già in clima campionato

Dopo aver fatto i complimenti alla squadra, Rudi Garcia in conferenza ha subito provato a voltare pagina, consapevole del durissimo lavoro che lo attende

E se il cambio in panchina si rivelasse paradossalmente la cosa migliore per la continuità del Napoli? Dopo aver fatto i complimenti alla squadra per quanto fatto, Rudi Garcia in conferenza stampa ha subito provato a voltare pagina, consapevole del durissimo lavoro che lo attende dopo una stagione di questo tipo e insistendo più volte sulla voglia e gli stimoli per tornare a lavorare duro e sudare per provare a ripetersi: "Paura? Io non ho paura di niente, a parte i problemi di salute. Ho già fatto i complimenti per la stagione scorsa. Questa vittoria in campionato deve dare tanta fiducia a ognuno di loro, però quando si comincerà la nuova stagione, la preparazione, dobbiamo capire che si ripartirà da zero.

E' molto difficile dire che senza fare sforzi, senza sudore, senza il collettivo si può arrivare a grandi traguardi. I calciatori da un lato devono dimenticare quello che hanno fatto. Questa fiducia, anzi, deve servire a rimanere umili. Ci sarà tanto lavoro. La cosa che mi è piaciuta invece è che ho visto una squadra. Non solo singoli, ma una squadra che difendeva tutti insieme. Lasciatemi il tempo di lavorare con i giocatori, poi quando si parte si parte a bomba". Parole di chi, dopo i complimenti fatti alla squadra per la scorsa stagione, dalla seconda risposta è parso già proiettato alla prossima stagione. Già in clima campionato.