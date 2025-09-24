Con le parole sul mercato Conte non voleva attaccare il club: questo il suo intento

In molti hanno visto nell’uscita di Conte un attacco al mercato ma, in realtà, l'intento era diverso. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta le parole del tecnico nel post gara della sfida al Pisa: "Un mercato da 150 e passa milioni, per il secondo anno consecutivo. In realtà, l’intenzione di Antonio era un’altra. Che poi è lo stesso concetto che va ribadendo dall’inizio della preparazione, nella prima conferenza a Dimaro.

L’obiettivo del tecnico è chiarissimo e punta a fare passare questo messaggio: il Napoli ha fatto un mercato di costruzione, per permettere alla squadra di poter essere competitiva in tutte le competizioni. E il suo gruppo va difeso in ogni modo. E quando Conte fa il confronto con le altre, vuole mettere in evidenza il fatto che il Napoli ha dovuto rinforzare la panchina, riempire un vuoto in rosa che non gli avrebbe permesso di poter affrontare, numericamente, le quattro competizioni. Per questo Antonio pungola anche le rivali, che hanno potuto alzare il livello di rose più ampie, già rodate e pronte a sostenere più impegni.