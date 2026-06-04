Tuttonapoli Conferenza ritiri, ADL: "Trentino terra accogliente, in Abruzzo sono più tosti"

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Ritiri Napoli a Dimaro e Castel di Sangro: oggi la presentazione in conferenza stampa. Attesa per le parole di De Laurentiis

Oggi alle 14.15, a Palazzo Petrucci, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi del Napoli, appuntamenti ormai centrali nella preparazione pre-campionato della squadra. L’incontro servirà a illustrare nel dettaglio il programma del ritiro a Dimaro Folgarida, già ufficializzato per il periodo 17-27 luglio, e ad anticipare le informazioni relative alla seconda fase della preparazione a Castel di Sangro, per la quale si attende ancora l’annuncio definitivo delle date, che con ogni probabilità dovrebbero collocarsi tra il 30 luglio e il 13 agosto.

Conferenza De Laurentiis: attesa per le sue parole

Alla presentazione prenderanno parte, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, atteso come figura centrale dell’evento e padrone di casa. Vedremo se ci saranno anche considerazioni sull'allenatore, su Allegri e sul calciomercato. Segui la conferenza su Tuttonapoli.net e su Radio Tuttonapoli con i nostri inviati.

14.15 - Comincia la conferenza stampa, prende parola Aurelio De Laurentiis: "Abbiamo avuto 16 anni di contratto, il Covid ci ha impedito un solo anno. Con quest'anno faremo quindici anni con il Trentino. In Abruzzo invece abbiamo scoperto una impiantistica di un certo livello. Abbiamo due mondi diversi qui. Il Trentino si fa in quattro, pur di dare seguito alla sua capacità di accoglienza. Il Trentino è una regione veramente accoglienza. In Abruzzo gli abruzzesi sono più tosti, che dobbiamo fare... Loro stanno sempre a dire 'Ma come faccio', 'Non abbiamo i soldi', 'La sinistra ci ammazza'. Ma quando si parla di sport si parla di amicizia, di sfida straordinaria tra parti che si contendono in maniera sportiva qualcosa che aleggia nell'aria".

Parola a Maurizio Rossini, amministratore delegato del Trentino Marketing: "Sono molto orgoglioso delle parole del presidente, sull'accoglienza abbiamo sviluppo gran parte del turismo trentino. Nel tempo i nostri imprenditori hanno affrontato le difficoltà dei mercati grandi, ma l'hanno fatto e sono diventati ottimi imprenditori. Oggi abbiamo un 50-50 tra il turista italiano e il turista internazionale. Stiamo lavorando sulle quattro stagioni, non solo su inverno ed estate. Questa è una grande sfida per riuscire a vivere il territorio sui dodici mesi e per stabilizzare il turismo. Lavoro importante e impegnativo. All'interno di tutto questo lo sport ha giocato un ruolo davvero importante. Il 70% dei nostri ospiti vogliono vivere il Trentino in modo attivo. Per far conoscere tutto questo i grandi eventi sportivi sono stati importanti. I ritiri delle squadre di calcio ci hanno permesso di arrivare anche alle nuove generazioni, che stanno scoprendo come la montagna in estate sia bella. Con De Laurentiis abbiamo fatto un percorso molto lungo. Il primo ritiro a Folgaria fu fatto in modo un po' rocambolesco, poi sono arrivati questi 15 meravigliosi ritiri in Val di Sole. Il Napoli e le squadre di calcio comunicano non solo le bellezze della Val di Sole, ma anche il fatto che in estate in Trentino si possono fare tante cose. Dai rifugi alle baite, dalle biciclette alle acque, i ruscelli. Tutto in modo bello. Questo ha creato un turismo molto più forte rispetto ad anni fa e speriamo di proseguire in questa condizione. Un grazie di cuore a tutti i giornalisti per come ci sono stati vicini e hanno comunicato".

Prende parola di nuovo De Laurentiis: "Quest'anno l'hanno voluto replicare in piazza, creando 400 posti a sedere. E chi si porterà la sedia da casa troverà comunque spazio. Io ho messo a disposizione quattro film notevoli e speriamo di bissare il successo dello scorso anno".

Prende parola Marco Pancera, sindaco di Dimaro-Folgarida: "La proposta del presidente circa il cinema all'aperto mi è sembrata subito interessante e perfettamente riuscita. Ospitiamo il Napoli da 15 anni, siamo diventati una vera e propria famiglia, creando dei ponti in cui i valori dello sport e dell'affetto hanno favorito il legame forte che si è creato. Spero che possa continuare questo rapporto. Per il nostro Comune è importante, la comunità cambia. C'è anche chi critica, ma il sentore è che aspettiamo davvero il Napoli perché quando c'è il Napoli diventa una grande festa. De Laurentiis prima parlava di prolungamento di contratto e io sono seriamente disponibili, se lo vorremo tutti, perché è una cosa molto positiva. Il cinema è la cosa che mi piace più di tutto in questo ritiro perché coinvolge l'intero territorio della Val di Sole, riempie il paese e la piazza. Non ho dubbi che riuscirà. Quest'anno si farà in Piazza Madonna della Pace, per avere la vicinanza alla gente del paese".

Ora tocca a Luciano Rizzi, presidente dell'APT Val di Sole: "Abbiamo delle novità quest'anno. Al campo sportivo abbiamo il Museo del Napoli, con la storia del Napoli Calcio. Quest'anno a Castel Caldes ci saranno delle mostre, appena inaugurate. Da sempre il mondo dello sport è il nostro emblema. Quest'anno a fine agosto abbiamo anche ai Mondiali di mountain-bike. Nel 2031 il Trentin ospiterà anche i Mondiali di ciclismo. Noi facciamo gli eventi per promuovere i nostri sentieri. Poi a settembre dedicheremo tutto all'enogastronomia. La proposta da noi è molto ricca. Ringrazio la stampa, che ci tratta sempre molto bene. Vi riproporremo il pranzo in Malga e vi ringrazio per l'ospitalità".