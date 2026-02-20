McTominay sul futuro: "Potrei vedermi nel Napoli per molto tempo. Scudetto? Prendiamo una partita alla volta"
Lunga intervista di Scott McTominay ai microfoni del Corriere dello Sport. Lo scozzese ha toccato diversi temi, tra questi anche quelli di un possibile rinnovo col Napoli.
Il tuo agente sta trattando il rinnovo con De Laurentiis?
"Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo".
Sulla corsa Scudetto
Lo scudetto è andato?
"Dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vedremo come finirà".
