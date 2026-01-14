Conte a Dazn: "Non torno sugli episodi, ma qualcosa non funziona! Su Neres e Hojlund..."

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Parma. Queste le sue parole.

Che cosa ha detto alla squadra dopo il pareggio contro l'Inter? “Che bisognava subito voltare pagina e pensare alla partita di oggi, dato che c’è stato pochissimo tempo per recuperare. Sicuramente è stata una buona prestazione contro l’Inter ma il calendario incalza e dobbiamo subito voltare pagina”.

Quanto è dispiaciuto che non sarà con la squadra a bordocampo? Cosa la ha più infastidita a Milano? “Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, qualcosa non funziona. Pensiamo alla partita”.

Hojlund ha avuto una crescita esponenziale, quanto ci hai lavorato? “Sicuramente Rasmus è un giocatore che è molto migliorato, l’ho detto subito che è un giocatore di 22 anni in cui ci sono grandi potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno nella loro crescita di trovare qualcuno che li aiuti nella maniera giusta, il compito nostro è sempre quello di migliorare tutti e farli diventare più forti di come arrivano”.

Neres a che punto è? “Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neanche che possa entrare. Si è allenato solo ieri, se è sicuro al 100% può entrare, altrimenti può stare tranquillo. Non poteva iniziare e non sono sicuro che possa entrare”.