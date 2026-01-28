Conte a Prime: "Solo 13 giocatori, ma siamo campioni d'Italia! Non ce lo dobbiamo dimenticare"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League contro il Chelsea: "Non è mai semplice giocarti la qualificazione all'ultima giornata, abbiamo sprecato una chance a Copenaghen e oggi ci giochiamo l'accesso ai playoff contro una squadra molto forte, in un momento nel quale abbiamo tante assenze. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, sono opportunità per misurarsi contro squadre di questo livello. Dobbiamo dare il massimo, se dai tutto la vittoria non è assicurata ma bisogna uscire dal campo a testa alta sperando che ci sia un buon risultato che ci consenta di giocare i playoff".

McTominay come sta?

"Una situazione del genere penso che non sia capitata a nessuna squadra al mondo, oggi abbiamo 13 giocatori di movimento. In panchina c'è Lukaku che non è recuperato, avrà gli ultimi 15 minuti e questo fa capire la stranezza della situazione. Dopo la rabbia le cose sono andate peggiorando perché abbiamo perso Neres, Rrahmani che rientrerà tra poco e Politano. Dobbiamo cercare di giocarci la partita andandoli ad aggredire anche se siamo in una situazione di grande emergenza, senza mettersi in difesa ma facendo quello che abbiamo sempre fatto per cercare di fargli male. Giochiamo contro la squadra campione del mondo, ma vogliamo misurarci per capire a che livello siamo".

Voi però siete campioni d'Italia...

"Sì, siamo campioni d'Italia e questo non ce lo dobbiamo dimenticare".