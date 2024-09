Conte a Torino senza sorprese e tante carte vincenti dalla panchina

Lavoro estenuante a Castel Volturno verso il primo big-match della stagione contro la Juventus. Dopo aver messo in fila tre vittorie, che mancavano da febbraio del 2023, Antonio Conte può contare su un gruppo in costante crescita e soprattutto in grande fiducia, che crede nel lavoro che sta portando avanti ed il tecnico sta sfruttando la settimana tipo per non lasciare nulla al caso verso la sfida nel 'suo' Stadium. Come ormai consuetudine, il tecnico dei partenopei parlerà quest'oggi, a due giorni dal match, in modo da concentrarsi unicamente sugli allenamenti domani, giornata di vigilia e di partenza per Torino. Un lavoro meticoloso anche dal punto di vista fisico, partito con doppie sedute per migliorare ulteriormente la condizione di diversi elementi (a partire da Lukaku), e che ora verrà finalizzato principalmente con sedute tecnico-tattiche e di analisi video.

Avanti senza sorprese

Tante le scelte a disposizione di Conte che però non dovrebbe presentarsi con particolari sorprese. Già dalla scorsa settimana continua a lavorare anche ad uno schieramento con un centrocampista in più (4-3-3 o 4-2-3-1, in base alla posizione di McTominay o anche Raspadori dietro la punta), ma ad oggi è una soluzione alternativa in caso di necessità mettendo mano ai cambi. Si va avanti col 3-4-2-1 - almeno fino alla prossima sosta - e con l'idea di confermare l'undici sceso in campo contro il Cagliari. L'unica novità potrebbe essere Olivera, nella solita alternanza con Spinazzola, per avere un occhio di riguardo da quel lato probabilmente su Nico Gonzalez. Neres che ha già fatto male più volte alla Juventus in Champions e, come detto, McTominay, dovrebbero essere le prime mosse in caso di necessità.