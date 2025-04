Conte convoca tutti per Monza: con il gruppo anche Neres e gli altri infortunati

E' iniziata ieri la missione Monza con il Napoli partito nel pomeriggio dall’aeroporto di Capodichino dopo l’ultimo allenamento al centro sportivo di Castel Volturno. Nel Napoli mancheranno diverse pedine, eppure il gruppo è partito al gran completo, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport: sull’aereo sono saltati anche gli infortunati Neres, Buongiorno, Contini e Juan Jesus.

Tutti insieme per la missione aggancio. E' questa la scelta, a prescindere dalla disponibilità. Conte sembra orientato a confermare il 4-3-3 con il rilancio di Spinazzola nel tridente, per il resto formazione annunciata: Meret in porta; linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, al rientro dopo il turno di squalifica, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera; a centrocampo tornerà anche Anguissa dopo la giornata di stop, con Lobotka e McTominay.