Conte è a Torino: nessun incontro con ADL che sta partendo per l'estero

vedi letture

Antonio Conte tornerà a Castel Volturno solo nella giornata di lunedì come comunicato dal Napoli con una nota ufficiale. Permesso a quanto pare già concordato con il club. Il tecnico azzurro si trova in questo momento a Torino e la sua scelta di non rientrare oggi con la squadra a lavorare è dettata dalla necessità di staccare la spina dopo lo stress accumulato nell'ultimo periodo. La sua assenza, dunque, non è legata a possibili incontri con De Laurentiis, anche perché il patron azzurro è in procinto di partire per l'estero. I due quindi non si incontreranno. Resta valida la fiducia totale di Adl espressa al tecnico tramite X nella giornata di lunedì.

"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".