Radio TN Da Roma: "Col Napoli non è decisiva per la Champions. Occhio a un giallorosso..."

Luca D'Alessandro, giornalista di VoceGiallorossa, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Domani non è decisiva per la Champions. Dal punto di vista della Roma, è l'ennesimo esame visto i problemi che hanno i calciatori di Gasperini contro le big. Decisiva no ai fini del campionato perché siamo ancora a febbraio, ma il prossimo mese dirà la verità: è difficile per una squadra come la Roma giocare su due fronti e lo abbiamo visto nelle ultime stagioni. La Roma a gennaio era ai ferri corti, poi sono arrivati dei giocatori dal mercato: è una gara importante per far sì che la Roma non debba decidere già ai primi di marzo dove spendere le energie. L'obiettivo è la Champions League.

Chi a centrocampo? Parla il campo, togliere Pisilli ora è impensabile, l'ultima partita che ha fatto è stata straordinaria: faceva il regista, l'interdittore, la mezz'ala di inserimento. I centrocampisti devono fare il lavoro di Gasperini di regia, pressing e interdizione e sta venendo fuori Pisilli, ovviamente mantenendo le sue caratteristiche di chi vede la porta. In avanti, ultimamente Soulé sta avendo una flessione dovuta anche alla pubalgia che è una cosa fastidiosa. Potrebbe giocare Pellegrini. Zaragoza nuovo arrivato potrebbe creare molte insidie, soprattutto dal punto di vista disciplinare: è uno che punta molto l'avversario, ha dribbling secco, infastidisce l'avversario".