Caressa demolisce Chivu: “Ha sbagliato un gol a porta vuota, è scivolato sulla comunicazione”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista, Fabio Caressa ha commentato le parole di Christian Chivu nel post partita di Inter-Juventus: "Chivu ieri nel post-partita ha sbagliato un gol a porta vuota. Poteva fare gol a porta vuota con il suo magico sinistro, mi era piaciuto per la sua comunicazione, invece ieri è scivolato. Aveva detto che gli sarebbe piaciuto vedere che qualche allenatore parlasse ai microfoni quando ha beneficiato di un errore.

Poi è andato ai microfoni e ha detto che insegna ai suoi giocatori di non mettersi nelle condizioni di indurre l'arbitro a sbagliare. In questo modo ha quasi giustificato quello che è successo e ha colpevolizzato Kalulu. Non può essere così, no?".