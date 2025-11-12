Conte assente da C. Volturno fino a lunedì prossimo: svelato il motivo
TuttoNapoli.net
L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, che attualmente è a Torino, si è concesso qualche giorno di riposo in famiglia (concordato con la società) per smaltire stress e tensioni accumulate in questo difficile inizio di stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport, edizione online.
"Era già accaduto durante questa sua esperienza napoletana che il tecnico si concedesse un rientro posticipato anche se mai per così tanti giorni come stavolta. Intanto a dirigere la sessione pomeridiana è il vice allenatore Cristian Stellini". Ecco la nota ufficiale del club: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".
Pubblicità
Notizie
Copertina ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com