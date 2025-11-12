Conte assente da C. Volturno fino a lunedì prossimo: svelato il motivo

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, che attualmente è a Torino, si è concesso qualche giorno di riposo in famiglia (concordato con la società) per smaltire stress e tensioni accumulate in questo difficile inizio di stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport, edizione online.

"Era già accaduto durante questa sua esperienza napoletana che il tecnico si concedesse un rientro posticipato anche se mai per così tanti giorni come stavolta. Intanto a dirigere la sessione pomeridiana è il vice allenatore Cristian Stellini". Ecco la nota ufficiale del club: "Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".