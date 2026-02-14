Podcast Il match-analyst Galardo: "Occhio a Malen! Vergara protagonista, può creare spazi..."

Francesco Galardo, match-analyst, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Napoli-Roma Sarà un match fatto di duelli, proprio uno contro uno, come vedemmo all’andata? In quale zona di campo secondo te si può decidere questo match? "Sarà una gara molto complicata, anche per il tipo di lettura che si può dare a questo tipo di partite con la Roma, che sono sempre molto difficili. La Roma è in un momento positivo anche per l’apporto dei nuovi acquisti, in particolare della nuova punta di diamante, Malen. Io credo che la gara si possa giocare soprattutto a centrocampo, per il semplice motivo che la bilancia sarà la presenza o meno di McTominay, perché è il giocatore che può dare strappi che la Roma non ha, visto che quel tipo di giocata la faceva Koné, attualmente indisponibile. Molto dipenderà anche dalla capacità delle difese di contenere Hojlund, che nel Napoli fa reparto da solo e quando è in giornata è una brutta esperienza per i difensori avversari".

Ti aspetti accorgimenti tattici particolari, anche considerando Malen e l’assenza di Juan Jesus? "Credo che Gasperini prenderà provvedimenti per limitare il duello tra il difensore centrale e Hojlund. Dall’altra parte, però, attenzione a Malen, che è un giocatore molto diverso e può mettere in difficoltà la difesa del Napoli per tempi di inserimento e qualità. Bisognerà capire chi giocherà accanto a Rrahmani, se Buongiorno o Beukema, e come si sistemerà tatticamente la linea difensiva, anche perché l’assenza di Juan Jesus potrebbe cambiare qualcosa nei piani di Conte".

Se dovesse giocare McTominay, Elmas più accentrato dietro Hojlund potrebbe essere la mossa per avere superiorità a centrocampo contro la Roma? "Potrebbe essere una soluzione valida, anche se Conte è un allenatore molto conservativo e difficilmente adatta la sua squadra al modulo avversario. Vuole imporre le sue idee. Elmas, però, è in un buon momento di forma, come si è visto anche contro il Como, e può giocare in più zone del campo senza problemi: potrebbe essere lui il jolly decisivo".

Quanto può incidere la presenza di Dybala o Soulé nella Roma? "Soulé e soprattutto Dybala fanno la differenza quando sono in campo. Dybala, anche in pochi minuti, può creare problemi per la sua qualità infinita. Tuttavia la Roma ha anche altre armi, come Brian Zaragoza, che può dare ampiezza e qualità nell’uno contro uno. Probabilmente sarà utilizzato a partita in corso, ma può essere un’arma importante, soprattutto contro un Napoli stanco e con pochi cambi".

Pisilli può essere un altro uomo chiave? "Sì, Pisilli è un calciatore affidabile e di ottima tecnica, e ultimamente sta facendo molto bene. Sulla trequarti dà qualità alla Roma, quindi il Napoli dovrà fare attenzione in quelle zone di campo. La Roma ha qualità e ora riesce anche a finalizzarla meglio: mi aspetto una partita aperta".

Il duello tra Ghilardi e Vergara può essere decisivo? "Sì, perché Vergara, oltre alla qualità, è spinto da un grande entusiasmo: quando perde palla la va a riprendere con cattiveria, prova sempre la giocata decisiva. È in un momento straordinario e può attirare le attenzioni della difesa della Roma creando spazio per gli altri, come dimostra anche il rigore procurato a Genova. Sarà un bello scontro con Ghilardi e credo che Vergara sarà protagonista".

In porta chi gioca, Meret o Milinkovic? "Io dico Milinkovic, però non mi sorprenderebbe vedere Meret".