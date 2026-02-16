Marchegiani su Alisson: “Roma sorpresa dalla sua velocità e personalità. Mancini lo temeva”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato così del Napoli, autore di una buona prova contro la Roma: "La partita è finita 2-2, ma gli uomini di Conte hanno giocato un match serio. Hanno reagito bene, trovando soluzioni in campo".

Alisson Santos le è piaciuto? "La Roma è stata quasi sorpresa dalla sua grande velocità, dalla sua personalità. Mancini lo temeva, sul gol si vede".

Tornando a Inter-Juventus, che cosa ne pensa della situazione arbitrale della Serie A? "Bisogna salvaguardare le cose giuste, se si decide di far uso della tecnologia per aiutare l'arbitro va salvaguardata la regolarità delle gare. Forse l'arbitro poteva essere più prudente, prendersi più tempo per ammonire Kalulu, ma lui era convinto di aver visto bene".

Cosa c'è che non va in questi arbitri? "Chi è in grado di pesare una decisione e valutarla nel momento in cui può condizionare una partita? Gli arbitri bravi ed esperti, quelli che usano il buonsenso. L'arbitro che è ligio non può arbitrare queste partite qua. Se noi si guarda il dito, il tocco, non posso non considerare un errore quello di ieri"