Conte ha già deciso cosa fare alla ripresa degli allenamenti: la sua scelta

vedi letture

Quando il Napoli tornerà ad allenarsi, Conte - dopo Bologna con ko e sfogo - guarderà tutti negli occhi e cercherà di capire se le sue parole hanno fatto breccia nella testa e nel cuore dei suoi giocatori. "È stato molto duro, ma è il suo modo di comunicare. E lo sfogo, forse, aveva come scopo quello di zittire anche le voci di dentro", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"De Laurentiis ha rimesso Conte al posto di comando davanti agli occhi del mondo e dunque anche dei giocatori. Che adesso dovranno assumersi tutti le proprie responsabilità. Ha ragione De Laurentiis, i tifosi del Napoli sono esigenti e lui lo sa più di tutti. Ma proprio adesso che il club ha cominciato a lottare costantemente per lo scudetto, non vuole vedere la macchina deragliare. Avanti insieme, con fiducia e serietà. Con ambizione e senso di appartenenza. E col cuore, come ha chiesto Conte".