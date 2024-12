Conte ha scelto il difensore, Giuntoli fa muro: Raspadori può sbloccare la situazione

vedi letture

Danilo a oltranza: Conte ha scelto il brasiliano dopo l’infortunio di Buongiorno ma la Juve non vuole favorire la concorrente e chiede soldi. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'interesse del Napoli per il difensore bianconero: "La Juve, dal canto suo, fa resistenza e non ha alcuna intenzione di regalare il suo capitano, per di più a una diretta concorrente come il Napoli. Danilo ha il contratto in scadenza a giugno, gioca pochissimo con Thiago Motta, ma di cederlo a zero il dt Cristiano Giuntoli non ne ha alcuna voglia ed è per questo che la Juventus chiede un corrispettivo economico: dettaglio che può portare la trattativa per le lunghe e non consentire al Napoli di risolvere questa situazione ad inizio mercato.

In pratica, c’è il rischio che il mese e mezzo d’assenza di Buongiorno il Napoli lo possa scontare fino all’ultima settimana di gennaio, quando potrebbe sbloccarsi la trattativa. A meno che, insomma, non s’intavoli un discorso diverso che riguardi anche Giacomo Raspadori. Piace alla Juventus, Jack, ma anche alla Roma. E non è escluso che presto spuntino nuove pretendenti".