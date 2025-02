Conte ha scelto l'abito giusto ed ha una carta per cambiarlo nella ripresa

E' il giorno del ritorno in campo di Alessandro Buongiorno, 63 giorni dopo l’ultima volta, la trasferta di Udine. Sarà lui a guidare la difesa a tre: secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno l'abito scelto da Conte per la sfida contro la Lazio è il 3-5-2, con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus a comporre la retroguardia, Di Lorenzo e Mazzocchi a fare i quinti, le solite certezze in mezzo al campo con il trio Anguissa-Lobotka-McTominay a supporto della coppia inedita Lukaku-Raspadori.

Politano dovrebbe partire dalla panchina - Conte sembra propenso a sfruttarlo come arma a partita in corso con un ampio ventaglio di soluzioni: trasformare l’abito di partenza o confermarlo con un’impostazione diversa, magari abbassando Di Lorenzo braccetto e ricomponendo la catena di destra con cui il Napoli è abituato a risalire il campo. È anche la notte della grande chance per Raspadori che tra la scorsa estate e il mercato invernale si è guardato intorno, l’hanno tentato Olympique Marsiglia, Atalanta e Juventus ma il Napoli l’ha trattenuto proprio per volontà di Conte.