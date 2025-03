Conte ha tenuto il discorso alla squadra: questo il messaggio lanciato ai suoi

Il ritorno in campo si avvicina a grandi passi ed in casa Napoli cresce l'attesa per la delicatissima sfida al Maradona contro il Milan, crocevia fondamentale per tenere vive le speranze scudetto nella corsa con l'Inter. Il pareggio contro il Venezia prima della sosta ha aumentato la distanza dai nerazzurri a 3 punti, ma l'ambiente azzurro non vuole assolutamente arrendersi.

Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, Conte ha ritrovato tutti i suoi uomini a Castel Volturno e ne ha approfittato per tenere un discorso alla squadra: "Antonio Conte ne ha approfittato per fare un altro discorso alla squadra. Fin troppo facile immaginare il tenore delle parole del tecnico, che ha ribadito pregi e difetti dimostrati a Venezia prima della sosta per tirare la volata scudetto tutta d'un fiato e possibilmente nel migliore dei modi possibili' scrive l'edizione odierna de Il Mattino.