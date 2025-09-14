Conte ha vinto la sua scommessa: ecco perché ha schierato Hojlund spiazzando tutti

La scelta di Antonio Conte di schierare Rasmus Hojlund dal primo minuto al Franchi ha spiazzato molti. L’attaccante danese, reduce dagli impegni con la nazionale, aveva svolto pochissimi allenamenti con il gruppo azzurro e tutto lasciava presagire l’impiego di Lorenzo Lucca dal primo minuto. Invece il tecnico ha deciso di puntare sull’ex Manchester United, ricevendo una risposta immediata e fragorosa.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’impatto di Hojlund è stato devastante: non solo il gol che ha indirizzato la partita, ma anche tanto movimento, generosità in fase di pressing e continui attacchi alla profondità che hanno messo in difficoltà la retroguardia viola. Con lui al centro dell’attacco, il Napoli ha mostrato un volto più aggressivo e dinamico, confermando di avere trovato un’arma in più per il reparto offensivo.

Promossi anche i nuovi volti difensivi: la coppia centrale formata da Beukema e Buongiorno, ribattezzata dal quotidiano “B&B”, ha superato a pieni voti la prima grande prova, mostrando solidità e affiatamento. Un segnale forte che testimonia come il Napoli di Conte stia crescendo non solo in avanti ma anche nella fase di copertura.