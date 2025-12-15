Repubblica - 75' per il marcatore di Zaniolo, Milinkovic puntuale solo nei miracoli
Il Napoli di Udine impiega 75 minuti per trovare in Olivera il marcatore di uno scatenato Zaniolo, inafferrabile, presente nelle azioni che portano ai due gol annullati dal Var e al terzo valido. Così l'edizione odierna di Repubblica analizza la brutta sconfitta della squadra di Antonio Conte sul campo dell'Udinese.
"Tre assalti a Milinkovic Savic puntuale solo nei miracoli. Altrimenti un po’ svagato. Hojlund crea spazi correndo molto in orizzontale, ma da destra e sinistra non arrivano Neres né Lang. Di Lorenzo da colonna crolla nel nuovo ruolo con tutta la catena di destra. La fiammata nel finale ed il ritorno al 4-4-2 registrano solo l’ennesimo tentativo di uscire dalla greve opacità di gioco. Conte ha trovato molti ostacoli finora. L’ultimo è una domanda: in quale Napoli dopo tanti esperimenti davvero crede?"
