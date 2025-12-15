Ultim'ora Mainoo-Napoli, frase a sorpresa di Amorim: "Prestito? Felice se lo chiede"

"Non dirò cosa dirò a Kobbie, ma sarò davvero felice se Kobbie verrà a parlarmi di questo", le parole dell'allenatore dello United, Ruben Amorim, sul centrocampista inglese classe 2005 che tanto piace al Napoli. Chiare le sue parole alla vigilia della sfida contro il Bournemouth (ore 21 calcio d'inizio). Il suo riferimento è a un'eventuale richiesta del giocatore di partire in prestito a gennaio per trovare spazio e continuità altrove. Anche per quest'anno, come alla fine dell'ultima stagione, il giocatore ha avuto davvero poche opportunità per mettersi in mostra. Ecco perché il Napoli ci pensa, come in estate. Ma la priorità sarà capire soprattutto, nel caso, la tempistica dell'affare. Il Napoli infatti ha bisogno subito di un centrocampista data l'emergenza.

