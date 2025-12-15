Ultim'ora

Mainoo verso la cessione! Romano: "Tensioni con Amorim e il Napoli è in pressing"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Pierpaolo Matrone

Arrivano nuovi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, in vista della sessione invernale. Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United finito nel mirino del club azzurro. Secondo quanto riportato, cresce la tensione tra Mainoo e il tecnico Ruben Amorim.

Il giovane inglese avrebbe chiesto di essere liberato a gennaio per trovare maggiore continuità, aprendo così uno spiraglio concreto per il Napoli. La società partenopea, dal canto suo, continua a spingere per il giocatore, in attesa della decisione definitiva del Manchester United. Il dossier resta caldo e potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.