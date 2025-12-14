Raspadori, Moretto: "L'Atletico ascolterà offerte a gennaio, piace ad un club di Serie A"
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato del futuro dell'ex attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, ora all'Atletico Madrid: "Il suo adattamento in Spagna non ha soddisfatto a pieno il club spagnolo. Appena una partita da titolare in Liga, Simeone lo centellina per quanto riguarda il minutaggio.
E' un nome da tenere sotto osservazione per il mercato di gennaio, la notizia che vi diamo è che l'Atletico ascolterà le offerte in arrivo per Raspadori. La formula è prestito con diritto o prestito con diritto che può diventare obbligo. Tengo sempre la Roma come squadra interessata, che ci prova per Zirkzee, ma piace anche Raspadori. E' un nome che piace soprattutto a Gasperini, lo voleva già ai tempi dell'Atalanta. Quindi occhio al futuro di Raspadori".
