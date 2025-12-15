L'annuncio su Lukaku del CdS: "Presa la decisione per la Supercoppa"
Il Napoli ritroverà Romelu Lukaku tra i convocati per la Supercopppa, che inizia giovedì 18 con la semifinale contro il Milan. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un’altra partita lontano da Napoli, due nel migliore dei casi. Ancora lontano da casa, in terra saudita. Il Napoli vola a Riyadh per la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma giovedì alle 20. Oggi la squadra si ritrova a Castel Volturno per allenarsi, domani pomeriggio è prevista la partenza con un volo charter da Capodichino.
Nel gruppo rientra Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto. Buone notizie anche da Lobotka e Gutierrez, già tornati a Udine e con minuti importanti nelle gambe, mentre si rivedrà pure Juan Jesus, rimasto fuori dall’ultima trasferta di campionato. Restano quattro gli assenti: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, ancora ai box".
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
