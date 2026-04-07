Conte-Italia, Gazzetta: "Contratto col Napoli, ma il suo futuro è da scrivere"

Conte-Italia, Gazzetta: "Contratto col Napoli, ma il suo futuro è da scrivere"TuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino
Antonio Conte ieri dopo la vittoria del Napoli sul Milan è stato interrogato anche sulle voci di un suo possibile ritorno in panchina in Nazionale

Antonio Conte ieri dopo la vittoria del Napoli sul Milan è stato interrogato anche sulle voci di un suo possibile ritorno in panchina alla guida della Nazionale italiana. "Contratto con il Napoli ma futuro da scrivere" è quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola secondo cui nonostante il tecnico sia legato agli azzurri ancora fino al 2027, il suo destino non è poi così scontato. A fine anno incontro con De Laurentiis e si vedrà. 

Conte e l'Italia, le sue parole di ieri in conferenza

Intanto ieri Conte in conferenza sul tema ha così risposto"Non dimentichiamo che l’anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no? I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio".