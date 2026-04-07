Conte-Italia, Gazzetta: "Contratto col Napoli, ma il suo futuro è da scrivere"

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Antonio Conte ieri dopo la vittoria del Napoli sul Milan è stato interrogato anche sulle voci di un suo possibile ritorno in panchina in Nazionale

Antonio Conte ieri dopo la vittoria del Napoli sul Milan è stato interrogato anche sulle voci di un suo possibile ritorno in panchina alla guida della Nazionale italiana. "Contratto con il Napoli ma futuro da scrivere" è quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola secondo cui nonostante il tecnico sia legato agli azzurri ancora fino al 2027, il suo destino non è poi così scontato. A fine anno incontro con De Laurentiis e si vedrà.

Conte e l'Italia, le sue parole di ieri in conferenza

Intanto ieri Conte in conferenza sul tema ha così risposto: "Non dimentichiamo che l’anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no? I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio".