Conte-Napoli ai saluti, Corsera annuncia: "Addio condiviso! Occhio alla Roma..."

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Antonio Conte e il Napoli verso l'addio, secondo quanto si legge sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola. "C’è ancora un anno di contratto che lo lega al club di De Laurentiis ma l’idea di separarsi — che non si dica — è finanche condivisa. Il richiamo della Nazionale è forte per il tecnico leccese: ci è già stato e sa di poter essere fra i candidati, ma non è soltanto questo ad agitare le sue notti. C’è una visione del progetto Napoli che dopo due stagioni non è più nelle sue corde.

Lui non tollera le sconfitte, e sono sette soltanto in campionato, l’ultima con la Lazio drammatica, chiede strutture e soprattutto cartellini e ingaggi di livello. De Laurentiis è ambizioso ma anche virtuoso e dopo aver speso (per gran parte senza resa) oltre 150 milioni nel mercato scorso, ridimensiona. Non le velleità ma le spese".