Non solo Dodò o Khalaili come vice-Di Lorenzo! Sky: “Il Napoli ora avanza per Valincic!”
Il Napoli sta lavorando sul calciomercato per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione, che sarà quella del cambio in panchina con l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri. Così Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione: il nuovo tecnico costruirà su un modulo 4-3-3 adattabile a 4-2-3-1, considera la rosa già forte e potranno essere rivalutati diversi calciatori di quelli rientranti dai rispettivi prestiti.
Primo obiettivo: un terzino destro come vice-Di Lorenzo
Tra i primi obiettivi di mercato c'è un terzino destro che possa dare il cambio a Giovanni Di Lorenzo. Sono già noti i nomi di Dodò e Khalaili, ma non sono gli unici in lista: il club azzurro pensa anche a Moris Valincic, classe 2002 della Dinamo Zagabria che era stato cercato già a gennaio dal ds Giovanni Manna e può avanzare nelle trattative. Per quanto riguarda invece il centrocampo ed Adrien Rabiot, dipenderà molto dalle cessioni, in particolare quella possibile di Frank Zambo Anguissa.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro