Conte, numeri da paura: migliore in Europa in due dati! E con l'Atalanta punta un record

Antonio Conte ha avuto un impatto devastante sul Napoli, al suo ritorno in Serie A, e a dirlo sono i numeri. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli è primo in classifica, ne ha vinte 8 e meglio in Europa ha fatto soltanto il Barça con 10 su 11 in Liga, una in più; ha la miglior difesa della Serie A e d’Europa con il Lipsia (5 gol incassati), viaggia con 7 clean sheet e da settembre ha subito una sola rete come nessuno nei 5 top campionati d’Europa.

E ancora: è reduce da 5 vittorie consecutive e 5 sono anche i successi di fila al Maradona, un en plein che può diventare un record. Ovvero: a Conte manca un passo e diventerà l’unico nella storia del club ad aver vinto le prime sei in casa della sua esperienza da allenatore. Tra l’altro, eguaglierebbe una striscia registrata soltanto due volte in quasi cent’anni di vita: nel 1930-31 e nel 1 987-88 con Maradona e Careca.