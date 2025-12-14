Conte, ossessione Scudetto! Repubblica: "L'ha preferito di nuovo alle altre competizioni"

La stagione del Napoli procede a due velocità. Lo sottolinea La Repubblica analizzando un cammino complicato in Europa e in Coppa Italia, ma solido in campionato, dove gli azzurri sono primi in classifica, seppur in coabitazione con il Milan. Oggi alle 15 a Udine l’obiettivo è chiaro: difendere la vetta e lasciarsi alle spalle la serata opaca di Lisbona, con il ko per 2-0 contro il Benfica di Mourinho.

Per Antonio Conte lo scudetto resta al centro di tutto, una vera ossessione. Il tecnico si è ripreso il primato grazie al filotto contro Atalanta, Roma e Juventus e ora vuole consolidarlo. In Coppa Italia il Napoli ha rischiato grosso, passando ai rigori contro il Cagliari, mentre in Champions è scivolato al 23° posto dopo la sconfitta europea.

In Serie A, però, è tutta un’altra storia: il Napoli onora il titolo nonostante l’emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo. Da qui la scelta di dare priorità al campionato, contando sui maggiori margini concessi dalla nuova formula della Champions. Conte è fiducioso di centrare i sedicesimi a gennaio, mentre De Laurentiis osserva con attenzione, pensando anche alla vetrina internazionale della Champions League e della Supercoppa in Arabia Saudita.