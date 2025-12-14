Nuovi contatti per Mainoo! C'è l'ok del giocatore, ma divergenze sulla formula con lo United

Tra due giorni, archiviata anche la trasferta di Udine, per il Napoli scatterà di fatto il calciomercato invernale. Come riporta Il Mattino, pur con l’apertura ufficiale fissata al 2 gennaio, il club azzurro si sta già muovendo in anticipo e ha individuato una priorità chiara per rinforzare il centrocampo: Kobbie Mainoo del Manchester United. I contatti con il club inglese sono proseguiti anche nelle ultime ore e da parte del giocatore c’è apertura al trasferimento, con la richiesta – condivisa dagli agenti – di inserire un’opzione per la permanenza in caso di prestito.

Una formula che però non convince del tutto i Red Devils, timorosi di ripetere un errore dopo le partenze di McTominay e Hojlund. Per questo motivo lo United sta riflettendo, rallentando l’operazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna, però, non vuole farsi trovare impreparato: sul tavolo restano vive anche le piste italiane che portano ad Arthur Atta dell’Udinese e a Morten Frendrup del Genoa. Piacciono inoltre Lorenzo Pellegrini e Davide Frattesi, ma per i nomi di maggiore spessore ogni discorso è rinviato a eventuali spiragli nel 2026.