Juan Jesus out a Udine! Niente trasferta e spunta una sensazione per la Supercoppa

vedi letture

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Juan Jesus in vista di Udinese-Napoli. Il difensore brasiliano era candidato a una maglia da titolare al posto di Buongiorno, ma una botta al polpaccio rimediata mercoledì a Lisbona contro il Benfica ha cambiato i piani di Antonio Conte. Il problema non è stato completamente smaltito e per questo Juan Jesus non è stato neppure convocato per la trasferta del Bluenergy Stadium.

Lo staff medico valuterà ora le sue condizioni anche in ottica Supercoppa Italiana a Riyadh. La sensazione, però, è che il centrale possa recuperare in tempo per la semifinale contro il Milan. Difficile immaginare un nuovo forfait, anche se la stagione del Napoli è stata finora segnata da continui imprevisti sul fronte infortuni. Intanto, per la gara di Udine, Conte dovrà fare a meno del brasiliano e affidarsi ad altre soluzioni nel reparto arretrato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Segui il lungo pre, durante e post di Udinese-Napoli su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.