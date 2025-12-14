Live Udinese-Napoli, pre-partita: Conte ne cambia solo uno, due ritorni in panchina

13.52 - Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Napoli, match delle 15 valido per la 15ª giornata di Serie A. Conte conferma il 3-4-2-1 e cambia un solo uomo rispetto all’ultima gara di Champions persa col Benfica. Tra i pali Milinkovic-Savic, mentre in difesa il tecnico si affida a Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Juan Jesus, infatti, è ancora alle prese con una contusione rimediata nella gara contro il Benfica e non viene rischiato. A centrocampo confermati Elmas e McTominay, sulle corsie esterne Di Lorenzo e Spinazzola, che prende il posto di Olivera. In attacco, il tridente dovrebbe essere formato Hojlund con Neres e Lang alle spalle.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller, Modesto. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Olivera, Politano, Lobotka, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. All. Conte .

11.00 - Oggi in panchina torneranno Gutierrez e Lobotka, entrambi recuperati in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. I due sarebbero dovuti rientrare direttamente per la Supercoppa, ma il recupero è andato oltre le aspettative: secondo il Corriere dello Sport sono già convocati e pronti a dare una mano

10.45 - Out Juan Jesus. Il difensore brasiliano era candidato a una maglia da titolare al posto di Buongiorno, ma una botta al polpaccio rimediata mercoledì a Lisbona contro il Benfica ha cambiato i piani di Antonio Conte. Il problema non è stato completamente smaltito e per questo Juan Jesus non è stato neppure convocato

Runjaic va verso la conferma del 3-5-2 nonostante alcune assenze che potrebbero far pensare ad un cambio di sistema di gioco. In porta Okoye, in difesa Kabasele, Solet e uno tra Bertola e Kristensen, dipenderà dalle condizioni del danese. Emergenza sulla corsia sinistra di centrocampo, dove verrà adattato Ehizibue o Rui Modesto, dall'altro lato pronto l'ex di turno Zanoli; in mediana agirà Karlstrom coadiuvato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. In attacco nessun dubbio sul tandem Zaniolo-Davis.

Conte è orientato ad un solo cambio di formazione nonostante le fatiche di Champions . Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa Rrahmani, Beukema e Buongiorno; c'è l'idea Juan Jesus per far rifiatare uno dei centrali, ma il brasiliano ha accusato dei problemi fisici ed è in dubbio per il match. A centrocampo, Vergara scalpita ma dal primo minuto ancora McTominay ed Elmas,; sulle corsie esterne confermato Di Lorenzo mentre dall'altro lato chance a Spinazzola al posto di Olivera. In attacco, ancora Hojlund, alle sue spalle Neres e Lang, di nuovo in vantaggio su Politano. Verso il recupero Gutierrez.

Dopo la deludente trasferta di Lisbona, il Napoli è chiamato ad un altro impegno esterno difficile: domenica alle ore 15:00, la squadra di Antonio Conte è attesa al Bluenergy Stadium dall'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vengono da un momento non facile, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, e inoltre hanno assenze importanti, su tutte quella di Atta. Anche negli azzurri però continua l'emergenza numerica e per trovare un altro successo in campionato servirà tirare fuori il massimo dagli uomini a disposizione, magari ricorrendo a qualche rotazione nell'undici titolare.

Udinese-Napoli