Conte rivoluziona il Napoli! Cambio modulo e 3 novità: va fuori anche Politano

vedi letture

Antonio Conte cambia modulo e cambia formazione. E' una rivoluzione profonda quella annunciata quest'oggi dal Corriere dello Sport, necessaria a causa degli infortuni e dalla necessità di ritrovare un'identità offensiva dopo appena un gol in quattro partite. Per questo Conte proporrà un 3-4-2-1 e rispetto a Bologna cambierà tre uomini, ma saranno cambi sostanziali:

"in difesa tornerà Beukema dal 1’ con Rrahmani e Buongiorno; e in attacco, per la prima volta in assoluto, Neres e Lang insieme dall’inizio a supporto di Hojlund. Con Elmas e soprattutto Politano in panchina. Fuori Gilmour, ancora in dubbio Spinazzola. Beukema torna titolare dalla notte di Eindhoven e quattro partite di fila a guardare in panchina dall’inizio alla fine. Politano, 14 volte titolare su 15, partirà dalla panchina per la seconda volta in stagione. Alle spalle di Hojlund agiranno Neres e Lang", scrive il quotidiano sportivo.