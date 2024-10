Conte sfida il Milan con una statistica a lui favorevole: il dato

vedi letture

Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport

Antonio Conte sfida il Milan a San Siro: in carriera il bilancio con i rossoneri è decisamente favorevole al tecnico azzurro. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che parla della sfida di questa sera nel turno infrasettimanale come il primo degli esami difficili per questo nuovo Napoli che vuole difendere il primato in classifica.

"Oggi cominciano gli esami più difficili, con il Milan che nel biennio Spalletti si è rivelato essere un avversario molto insidioso: solo due vittorie in sei partite. Di contro, il bilancio di Conte con il Milan è decisamente favorevole: 10 vittorie, 4 pareggi e solo 2 sconfitte in 16 confronti. Uno score che rende i rossoneri la squadra più battuta dal tecnico salentino".