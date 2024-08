Conte, stasera pronto il colpo di fulmine al Maradona: in 50mila per la prima del tecnico

Antonio e Partenope, gente d'amore e di calcio, s'incontreranno in mezzo alle onde di un mare di cemento e ricordi: alle 21.15, al Maradona, il Napoli debutterà ufficialmente e il colpo di fulmine è scontato. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando dell'esordio di Conte in una cornice importante: tra chi ha acquistato i biglietti e chi invece ha acquisito il diritto di assistere alla prima di Coppa con l'abbonamento, potenzialmente lo stadio potrebbe registrare il sold out con 50mila spettatori. Teoricamente è così, ma - si legge - dipende inevitabilmente dagli abbonati ed al 10 agosto più di qualcuno potrebbe essere in vacanza.

"Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia...", le uniche parole del tecnico, pubblicate ieri su Instagram dopo aver lasciato Castel di Sangro in direzione Pozzuoli, sede della notte prima del primo esame della sua squadra. Una squadra certamente incompleta e in attesa del principe azzurro del gol, ma comunque pronta a spiegare già a tutti - scrive il quotidiano - che la musica è cambiata e che il Napoli ha ritrovato l'anima, il cuore e il corpo.