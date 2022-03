Contro-proposta di ADL: torneo ad Abu Dhabi durante il Mondiale, ecco il piano (e i motivi)

Un torneo negli Emirati Arabi durante il Mondiale in Qatar nel prossimo autunno: questa la proposta che Aurelio De Laurentiis presenterà in Lega.

Un torneo negli Emirati Arabi durante il Mondiale in Qatar nel prossimo autunno: questa la proposta che Aurelio De Laurentiis presenterà in Lega. A svelarlo è l'edizione odierna de Il Giornale: "Debutta oggi Lorenzo Casini, neo presidente della Lega serie A. Nell’assemblea si parlerà di un’alternativa al torneo in Florida, negli Stati Uniti, durante il Mondiale in Qatar (21 novembre-18 dicembre). In queste settimane l’ad Luigi De Siervo e Andrea Butti (Head of Competitions) sono stati negli Usa per capire la fattibilità del progetto, ma Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha appoggiato fortemente con Claudio Lotito (Lazio) e Joe Barone (Fiorentina) l’elezione di Casini, è pronto a presentare una controproposta.

Si tratta dello stesso torneo ma ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. La speranza di De Laurentiis è sondare il terreno nell’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) per possibili accordi futuri in termini di diritti televisivi. Anche questa alternativa presenta difficoltà logistiche (spostare 20 società, cosa non da poco) e ci sono dubbi sulla ricerca di broadcasters e sponsor. Senza dimenticare la pandemia, con la curva dei contagi tornata a salire".