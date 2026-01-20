Live Copenaghen-Napoli, pre-partita: il lungo avvicinamento su Tutto Napoli e RTN

Antonio Conte è in piena emergenza, nell'ultima partita sono finiti ai box anche Politano e Rrahmani, che si aggiungono alla lunga lista di infortunati: dunque 3-4-2-1 con gli uomini contati. In porta Milinkovic-Savic, in difesa torna Buongiorno dal 1' per sostituire il kosovaro, accanto a lui Beukema e Juan Jesus. In cabina di regia l'ormai consolidata coppia Lobotka-McTominay, sugli esterni ancora confermati Di Lorenzo e Spinazzola. Va verso la seconda di fila da titolare Vergara nel ruolo di trequarti di destra, viste le condizioni non ottimali di Neres, invece a sinistra dovrebbe farcela Elmas che è alle prese con uno stato influenzale, altrimenti toccherà a Noa Lang che è in uscita sul mercato; il centravanti è Hojlund.

L'ultima gara ufficiale del Copenhagen risale al 13 dicembre scorso, ma i danesi nell'anno nuovo hanno disputato due amichevoli che danno qualche spunto sulla probabile formazione di Jacob Neestrup. Il sistema di gioco è il 4-4-2, in porta inamovibile Kotarski così come Suzuki, Pereira e Lopez in difesa, a completare uno tra Hatzidiakos e Meling. A centrocampo, accanto a Madsen nelle gare di Champions solitamente viene preferito il giovane Clem all'esperto Delaney; sugli esterni Larsson e poi ballottaggio Robert-Cornelius, se gioca quest'ultimo va a fare coppia in attacco con il 2008 Dadason, con Elyounoussi che si sposterebbe sulla corsia.

Il ritorno degli azzurri in Champions League non è andato come i tifosi speravano, solo 7 punti in sei partite e delle dure batoste come quelle ad Eindhoven e a Lisbona: gli ultimi due turni della league phase saranno quindi da dentro o fuori per il Napoli. Prima del Chelsea al Maradona ci sarà da volare in Danimarca e oggi alle ore 21:00 gli uomini di Antonio Conte affrontano il Copenhagen di Jacob Neestrup che è a pari punti nel maxi-girone e distante una sola posizione. In piena emergenza numerica, il Napoli deve giocare una sfida che ha tutta l'aria di uno spareggio: idealmente dovrebbero bastare una vittoria e un pari per andare ai play-off, di conseguenza battere i danesi permetterebbe di arrivare con due risultati su tre allo scontro con un avversario del calibro del Chelsea.

Amici di Tutto Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Copenaghen-Napoli!