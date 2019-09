Corriere - Mertens nel destino: due guizzi da tre punti e manda a casa la Sampdoria

C’è ancora Dries Mertens nel destino del Napoli, che manda a casa la Sampdoria senza punti e risolve una partita aperta e chiusa con due guizzi da tre punti, scrive il Corriere della Sera esaltando la prova del belga che "battezza il nuovo San Paolo, si avvicina a Maradona (meno tre gol dal «dio» di Napoli) e salta tra le braccia di Llorente, che appena entrato, nella ripresa, gli serve la palla per il 2-0". L'attacco con Mertens e Lozano garantisce velocità, ma poi è l’esordio di Llorente a risvegliare il Napoli che - si legge - inizia a giocare di nuovo in velocità e riprende il predominio fino al gol del raddoppio che vale quota 112 gol per "un piccoletto alto poco meno di un 1,70 m che adesso rilancia la sfida scudetto: «Crediamoci». Ancelotti chiama in causa la società per il rinnovo del prezioso Mertens: «Sbrighiamoci»".