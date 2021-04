Corsa Champions, il Napoli ha più energie di tutti: Gattuso vuole salutare col piazzamento

Secondo il Corriere della Sera oggi in edicola, tra le cinque squadre racchiuse in otto punti in lotta per la zona Champions League il Napoli è una di quelle favorite per ottenere un piazzamento tra il secondo e il quarto posto. Per due motivi: il rendimento sempre più in crescita e il calendario."La quota per il quarto posto dovrebbe attestarsi sui 76-78 punti. Davanti a tutti, per ora, c’è il Milan, a 66. Il cui vantaggio sulle inseguitrici s’assottiglia però sempre più", si legge.

GATTUSO, FUTURO SEGNATO - Il quotidiano, parlando di corsa al quarto posto, si sofferma anche sul futuro di Rino Gattuso: "Con la Juventus (65) alle prese con le sue grane di campo e non e l’Atalanta (65) che ha rallentato a Roma fallendo l’aggancio al secondo posto, la squadra di Gattuso sembra quella con più energia. Nota bene: da qui alla fine non ha più scontri diretti. Il futuro di Rino sembra segnato, comunque vada se ne andrà, ma il suo piano è chiaro: salutare col piazzamento Champions in tasca".