CorSera - Ancelotti oggi in Italia per risolvere il contratto Napoli, all'Everton ingaggio record

E' ormai prossimo il passaggio di Carlo Ancelotti all'Everton. Continuano ad arrivare dettagli riguardo quello che sarà l'accordo con la squadra inglese ed, ovviamente, lo scioglimento di quello attuale con il Napoli di De Laurentiis. Ne parla oggi Il Corriere della Sera: "E per mister 20 titoli e il suo staff, l’ingaggio è importante: 27 milioni lordi fino al 2024, una bella cifra per non starci troppo a pensare su. Il tempo delle valutazioni è già terminato, Ancelotti torna oggi in Italia per risolvere definitivamente il rapporto con il Napoli (c’è un accordo di massima sulla buonuscita) e tuffarsi nelle ambizioni dei Toffee".