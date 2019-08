CorSport - Alleanza anti-Juve: Icardi al Napoli e Milik alla Roma per sbloccare il valzer delle punte

C'è un modo originale e innovativo per sbloccare il valzer delle punte. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: si chiama alleanza anti-Juve. Protagoniste? Inter, Napoli e Roma. Con l'argentino Mauro Icardi al centro del mercato. L'idea, per oltrepassare i bianconeri, sarebbe quella di venirsi incontro programmando così il futuro: Icardi al Napoli, Dzeko all'Inter e Milik alla Roma. Una tripla operazione molto complessa ma affascinante. Tutto dipenderebbe dalla volontà dell'argentino che vuole la Juve, ma i bianconeri devono prima cedere, non possono agire, ma Inter e Napoli - così come la Roma - hanno fretta e allora questa ipotesi può diventare concreta. Dipenderà dal mercato e da tutte le sue sfumature: ingaggi, diritti d'immagini, commissioni. Un mondo complesso ma dove, alla fine, conta sempre e solo il desiderio di acquistare questo o quel calciatore. Per il Napoli, ad esempio, Icardi è una priorità.