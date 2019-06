CorSport - "Dammi James!", ADL chiama Florentino: spunta nuova formula per chiudere l'affare

Dalle parole ai fatti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha chiamato Florentino Perez per sbloccare l'operazione James Rodriguez al Napoli. "Dammi James" è il titolo del quotidiano che rivela di una nuova formula dell'operazione: dal prestito con diritto di riscatto si può passare al prestito oneroso con obbligo di riscatto, ipotesi, questa, che il Real Madrid potrebbe anche prendere in considerazione partendo da una valutazione del calciatore di circa 42 milioni, quelli non sborsati dal Bayern Monaco per il riscatto del colombiano.