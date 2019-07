CorSport - Icardi-Napoli, ci siamo! Parti più vicine, ADL ha definito la strategia per il super colpo

Il Napoli ha deciso, vuole Mauro Icardi, il vero obiettivo - con James - di quest'agosto che si preannuncia torrido. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli e l'Inter si sono avvicinati, con De Laurentiis e Marotta, così come Giuntoli con Wanda Nara per parlare di contratto, con richieste molto alte da parte dell'argentino. Ma la situazione sta per evolversi. La società nerazzurra chiede 80 milioni di euro, De Laurentiis non ha fretta e tenterà di far abbassare la richiesta di Marotta sapendo che Icardi vuole andare via e, ancora, sapendo che tra argentini e Napoli spesso è amore. Potrebbe ripetersi anche con Maurito.