Cosa sarebbe accaduto se Insigne avesse segnato il rigore?

Esiste un mondo, con infinite scelte e infinite possibilità. Quello che muore, ogni volta un evento prende una direzione piuttosto che un'altra. Ogni evento incide in maniera determinante su quel che sarà, nell'inesorabile rapporto causa-effetto. Ci siamo, giustamente, focalizzati nell'analisi di Juve-Napoli su un momento soltanto: quello del rigore. Nessuno, però, si è chiesto cosa sarebbe accaduto davvero se Insigne avesse centrato lo specchio della porta e non i cartelloni pubblicitari dagli undici metri.

E no, non tiriamo fuori la storia dei nonni, dei flipper e delle tre palle. Non è quel tipo di ragionamento prettamente ipotetico. Quel che è in discussione è altro: l'1-1 avrebbe cambiato l'inerzia della gara? O meglio: che gara avremmo visto dopo il pareggio di Lorenzo? La domanda, che sembra stupida ma che stupida non è, fa riferimento all'aspetto emotivo della contesa avvenuta nei gelo di Reggio Emilia.

Il Napoli era pronto a vincerla quella Supercoppa? Avrebbe scacciato la timidezza dopo l'eventuale 1-1 o reiterato nella scelta del vorrei ma non posso, per timore di pagarne conseguenze troppo elevate. Tutto questo per dire una cosa semplice: il Napoli la partita non l'ha persa dagli undici metri. L'ha persa prima: nella rincorsa di Insigne. Negli occhi che già annunciavano un timore, nelle gambe leggermente indecise su dove indirizzare la sfera.

Approssimazione del cuore. Si può chiamare così, quel vacuo sentimento che sentimento non è, che resta arida preoccupazione, volontà che non si manifesta. Insigne è finito nel mirino, ma è solo la punta di un iceberg che si è sciolto dinanzi al calore della responsabilità. Esiste un mondo parallelo in cui Insigne segna quel rigore, ma non ci sarebbe da scommettere troppo sul fatto che l'esito finale del match avrebbe assegnato ad altri quella Coppa.