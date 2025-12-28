Live Cremonese-Napoli 0-2 (13', 45' Hojlund): occasione McTominay

88' Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Hojlund, dentro Mazzocchi e Lucca.

86' Conclusione di McTominay, Audero si distende e respinge in calcio d'angolo.

85' Politano colpisce la barriera, sarà calcio d'angolo per il Napoli.

84' Cartellino giallo per Bonazzoli.

83' Punizione per il Napoli da posizione invitante.

82' Cambio per la Cremonese: fuori Bianchetti, dentro Romano Floriani.

81' Tiro dalla distanza di Lobotka, para Audero.

76' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Grassi e Zerbin, dentro Bondo e Bonazzoli.

75' Ancora Hojlund: si gira e calcia, parata di Audero.

73' Audero respinge il tiro di McTominay, sul pallone ci vanno sia Lang che Hojlund ma nessuno dei due riesce a ribadire in rete.

73' Cambio per il Napoli: fuori Neres, dnetro Buongiorno.

71' Palla di Hojlund in profondità per Neres, Baschirotto con il fisico libera la potenziale minaccia.

69' Errore di Rrahmani, che poi rimedia e recupera il pallone su Vardy.

69' Tiro debole di Politano, pallone di facile preda per Audero.

68' Svirgola Payero all'interno dell'area di rigore, il pallone termina alto.

67' Il colpo di testa di Rrahmani sfiora lo 0-3 per il Napoli, il pallone esce di poco.

66' L'iniziativa di Di Lorenzo viene liberata, sarà calcio d'angolo per il Napoli.

63' Una palla di Zerbin per la girata di testa di Vardy ma l'assistente di gara fischia il fuorigioco.

60' Doppio cambio per la Cremonese: fuori Sanabria e Barbieri, dentro Moumbagna e Johnsen.

58' Cartellino giallo per Barbieri.

57' La conclusione di Neres colpisce i difensori.

55' Milinkovic-Savic intercetta il tentativo di Sanabria di far passare il pallone.

51' Cambio per il Napoli: fuori Elmas, dentro Lang.

50' Occasione per Rasmus Hojlund: il tiro termina sull'esterno della rete.

46' Presa facile per Audero sul mancino di Politano.

46' Probemi fisici per Spinazzola, al suo posto dentro Gutierrez.

16.11 Riparte la agra.

15.56 Il primo tempo si conclude nel segno di Rasmus Hojlund. L'attaccante concretizza entrambe le occasioni che sbucano sui propri piedi e porta il Napoli in vantaggio.

48' Finisce il primo tempo allo Zini.

48' Cartellino giallo per McTominay.

45' Concessi 2' di recupero.

45' GOOOOOOL! Doppietta di Hojlund che in area di rigore non sbaglia. Cross di Politano dall'esterno, mischia all'interno dell'area di rigore ed il pallone rimbalza proprio sui piedi dell'attaccante.

43' Spinazzola per Hojlund, che si gira all'interno dell'area di rigore: il tiro di Di Lorenzo viene messo in calcio d'angolo.

42' Altro calcio d'angolo per il Napoli dopo la giocata di Spinazzola.

40' Neres serve McTominay, lo scozzese incrocia il tiro ma il pallone termina a lato.

39' Neres raccoglie un pallone al limite dell'area di rigore, alta la conclusione.

38' Spinazzola gioca un pallone messo in mezzo da Neres, il pallone viene messo in calcio d'angolo dalla difesa.

35' Palla di Milinkovic-Savic per Hojlund diretto verso la porta di Audero. Fatale quel tocco in più col ginocchio che ha fatto perdere l'attimo all'attaccante del Napoli.

34' Cartellino giallo per Juan Jesus per proteste.

27' Percussione di Zerbin che cade dentro l'area di rigore, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Si continua a giocare.

24' Pallone in profondità di Politano per Hojlund, l'attaccante salta Baschirotto ma la strada viene sbarrata, in maniera regolare da Audero.

21' Tacco di Hojlund, Neres prova a replicare il capolavoro della Supercoppama questa volta il tiro è completamente scoordinato.

20' Calcio d'angolo per il Napoli. Il cross di Politano viene respinto dalla difesa.

16' Bianchetti tutto solo si ritrova nella zona dell dischetto del rigore e manda il pallone sopra la traversa.

15' Fallo di Politano. Punizione per la Cremonese nei pressi della bandierina del calcio d'angolo.

13' GOOOOL! Il Napoli passa in vantaggio con Rasmus Hojlund. L'attaccante danese si ritrova il pallone sui piedi, in area di rigore, e deve soltanto spingerlo in rete.

11' Il primo calcio d'angolo della partita è del Napoli.

7' Tiro di Terracciano dalla distanza, il pallone rimbalza ma Milinkovic-Savic la blocca in sicurezza.

4' Cross di McTominay dall'esterno, blocca Audero.

1' Il primo possesso è del Napoli.

15.02 CREMONESE-NAPOLI È INIZIATA!

14.42 - Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: “E’ stato un anno importante, abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. Ma non c’è tempo di festeggiare, dobbiamo restare concentrati perché si gioca ogni tre giorni".

Come migliorare in trasferta? “Non sono mai partite facili, perché si possono perdere punti con chiunque, perché il livello è molto alto, le squadre sono molto preparate, gli allenatori sono bravi. Oggi c’è un grande allenatore, stanno facendo molto bene. In trasferta avevamo fatto il nostro fortino, quest’anno sta accadendo l’inverso. I risultati li abbiamo fatti in un trittico di partite complicate, siamo sul pezzo”.

Limitazione mercato? Cambia qualcosa il cambio di modulo a livello strategico? “Il modulo è stata una necessità non avendo altri centrocampisti, il mister poi è stato bravo a cucire l’abito su misura alla squadra. Stiamo avendo risultati, stiamo giocando un bel calcio, siamo positivi e propositivi. Vedremo quando rientreranno i ragazzi che stanno fuori come Anguissa e Gilmour. Il blocco del mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù e vediamo...".

Lang e Lucca: percentuali di permanenza?

"I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l'abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Poi vedremo cosa succederà a gennaio, non escludiamo nulla. Ora pensiamo alla partita e a fare risultato”.

14.40 - Il ds della Cremonese Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Napoli valido per la 17^ giornata di Serie A.

Come si affrontano queste partite?

"Con grande motivazione, per volersi confrontare con la squadra forse più in salute di tutte. Lo stimolo è massimale, dobbiamo essere pronti a recitare il ruolo della matricola che non sa demeritare contro questi grandi avversari".

Vi aspettavate la crescita immediata di questo progetto?

"Abbiamo fatto un'esperienza in serie A nella stagione 2022/23 che qualcosa ci ha dato. Ci è stata utile, abbiamo cercato un gruppo di italiani. Abbiamo cercato calciatori che potessero sposare la nostra missione e cioè giocare per la salvezza e soffrire. Siamo contenti, ci credevamo, i risultati iniziali ci hanno dato grande aiuto e sappiamo che la Serie A è spietata. Campionato lunghissimo, ogni domenica è difficile fare punti".

Mercato: Luperto, Brescianini e Pisilli?

"Difensori centrali e attaccanti sono i ruoli più ricercati. Forse un difensore e un centrocampista potrebbero essere in ottica Cremonese. Fare nomi è pericoloso, meglio pensare prima alla partita e poi al mercato".

14.30 - Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, l'attaccante grigiorosso Antonio Sanabria è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Nicola ha chiesto quello che chiede a tutti, di essere concentrato nei 90 minuti contro una squadra molto forte. Sappiamo della difficoltà di questa gara, stiamo giocando contro dei campioni. Dobbiamo essere concentrati al 100% per conquistare il risultato".

14.25 - Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Settimana di feste, avete avuto poco tempo per preparare la gara. “E’ normale nel calcio hai sempre poco tempo per preparare le partite, ci siamo allenati e visto i video normalmente".

Come ti stai trovando nel centrocampo a due? Lobotka ti aiuta? “E’ semplicemente il calcio, devi saper giocare in tutte le posizioni, un po’ più avanti e un po’ più indietro. Lobotka è un grande giocatore, tiene bene la linea. Col suo rientro siamo tutti un po’ facilitati”.

13.57 - Sono ufficiali le formazioni di Cremonese-Napoli, match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma l’undici schierato in finale di Supercoppa. Tra i pali Milinkovic-Savic, davanti al serbo il terzetto di difesa è composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, ancora preferito a Buongiorno. A centrocampo sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, inamovibili in mediana Lobotka e McTominay. In attacco Hojlund con alle spalle Neres ed Elmas, che vince il ballottaggio con Lang.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

12.55 - Tantissimi tifosi provenienti dalla Campania, arrivano anche i gruppi organizzati.

12.30 - Si aprono i cancelli dello Stadio Zini, già tanti tifosi azzurri in fila presso il Settore Ospiti.

Trend esterno. La vera prova del nove arriva oggi contro la Cremonese: un esame di maturità per certificare il cambio di passo lontano dal Maradona. I numeri restano impietosi: sette sconfitte nelle ultime nove trasferte, tante quante nei precedenti 33 viaggi esterni. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare alla stagione 2007/08. Ora serve continuità.

Conte confermerà il 3-4-2-1. In porta Milinkovic-Savic, nel terzetto di difesa può tornare Buongiorno in luogo di Juan Jesus, insieme a lui Di Lorenzo e Rrahmani. Sugli esterni a destra c'è Politano, a sinistra l'assenza di Olivera riapre il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez, mentre in mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay. In attacco non si toccano Neres e Hojlund e per l'ultima maglia Elmas favorito su Lang. Neanche Beukema e Lukaku prenderanno parte alla trasferta.

Davide Nicola si schiererà con il suo classico 3-5-2, presenti un paio di ballottaggi in formazione. Tra i pali Audero, pacchetto difensivo formato da Terracciano, Baschirotto e Folino; in cabina di regia Vandeputte è favorito su Grassi, accanto a lui Payero e Bondo, sulle corsie esterne spazio a Barbieri e Pezzella (in pole su Floriani Mussolini). Intoccabile il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy.

Il Napoli di Antonio Conte torna trionfante dalla Supercoppa giocata a Riyadh e dopo i giorni di festeggiamenti deve proiettarsi ad un'altra trasferta, domenica 28 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Zini, contro la Cremonese di Davide Nicola. I grigiorossi sono una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, un avversario ostico per gli azzurri che una volta per tutte vogliono spezzare la maledizione delle partite fuori casa.

