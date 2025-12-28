Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 14 e poi ampio post-partita
Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 14.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Antonio Noto, da Cremona Christian Marangio ed i nostri opinionisti fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
Cremonese, Nicola in conferenza: "Napoli galvanizzato dalla Supercoppa, dovremo anche provocarli..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
