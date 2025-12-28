Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 14 e poi ampio post-partita

Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: live dalle 14 e poi ampio post-partita
Oggi alle 00:15Radio Tutto Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Anche oggi puoi vivere tutte le emozioni della gara del Napoli su Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dalle 14.00 via alla lunga diretta di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Antonio Noto, da Cremona Christian Marangio ed i nostri opinionisti fino all'ampio post-partita. I protagonisti, come sempre, sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Per ascoltarci CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite per Iphone, Android o Smart Tv

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android