Manna a DAZN: "Blocco mercato grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù. Su Lucca..."

Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN: “E’ stato un anno importante, abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. Ma non c’è tempo di festeggiare, dobbiamo restare concentrati perché si gioca ogni tre giorni".

Come migliorare in trasferta? “Non sono mai partite facili, perché si possono perdere punti con chiunque, perché il livello è molto alto, le squadre sono molto preparate, gli allenatori sono bravi. Oggi c’è un grande allenatore, stanno facendo molto bene. In trasferta avevamo fatto il nostro fortino, quest’anno sta accadendo l’inverso. I risultati li abbiamo fatti in un trittico di partite complicate, siamo sul pezzo”.

Limitazione mercato? Cambia qualcosa il cambio di modulo a livello strategico? “Il modulo è stata una necessità non avendo altri centrocampisti, il mister poi è stato bravo a cucire l’abito su misura alla squadra. Stiamo avendo risultati, stiamo giocando un bel calcio, siamo positivi e propositivi. Vedremo quando rientreranno i ragazzi che stanno fuori come Anguissa e Gilmour. Il blocco del mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù e vediamo...".

"I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l'abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Poi vedremo cosa succederà a gennaio, non escludiamo nulla. Ora pensiamo alla partita e a fare risultato”.