Ufficiale Cremonese-Napoli, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Nicola

Sono ufficiali le formazioni di Cremonese-Napoli, match delle 15 valido per la 17ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma l’undici schierato in finale di Supercoppa. Tra i pali Milinkovic-Savic, davanti al serbo il terzetto di difesa è composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, ancora preferito a Buongiorno. A centrocampo sulle fasce confermati Politano e Spinazzola, inamovibili in mediana Lobotka e McTominay. In attacco Hojlund con alle spalle Neres ed Elmas, che vince il ballottaggio con Lang.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Grassi, Zerbin, Pezzella; Sanabria, Vardy. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte