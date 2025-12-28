Che vittoria! Vivi il post-partita su Radio Tutto Napoli: scrivici o chiamaci in diretta
Prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Siamo live dalle 14 ed ora è in onda il post-partita del trionfo sulla Cremonese in "Napoli in Campo" con Antonino Treviglio, Antonio Noto e Christian Marangio da Cremona. Ovviamente i protagonisti siete in primis voi ascoltatori (messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure telefonate allo 081-17974125). Ora vivi insieme a noi il ricco post-partita.
Puoi ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le Smart Tv Android (a breve anche su Samsung ed Lg)
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
